111學年度大學申請第一階段放榜，31日基隆市二信高中公布，該校有410人功過，國立大學139人次、台政清交成21人次、當中台大6位，另外也有5位申請6個校系全部通過。

二信高中表示，此次大學申請放榜，學生徐邦傑、陳令承、張崴傑、游翔任、李昀書等5人六個校系全數通過，其中張崴傑、游翔任雖然繁星第一階段已通過醫牙學系，目前正積極準備第二關，兩人仍不放棄申請入學的機會，期待給自己更寬廣的選擇。

二信高中也說，第一階段通過後，須再配合各大學的需求，進行第二階段的篩選，從今年通過二信高中的榜單分析，頂尖夢幻學校是台灣大學，系所則是醫學系最為熱門，除了張崴傑通過成大、長庚、北醫、高醫、陽明交大、中山醫6所醫學系，吳惠琳、余偲豪、陳柔穎、陳易謙、陳鳳麟、游翔任六人則選擇台大為第一志願，有機會進入最高學府。

二信高中強調，游翔任在繁星推薦已通過高醫大牙醫系，興趣廣泛多元的他，對於材料化學也很嚮往，三年全勤的他這次學測考出好成績還有個小秘訣，高三步調由「計時器」幫忙調控，除了唸書設定計時器讀好讀滿外，每天限定電腦遊戲只玩五分鐘，透過伺服器設定時間到就自動離線。

二信高中補充，余偲豪同學十歲後即與來自越南的母親還有姊姊相依為命，家境雖艱困，但是媽媽還是咬緊牙關讓他接受最好的教育，一路努力申請通過台大等五個校系，他希望能進入台大後善用其豐富資源做最好的學習，未來用之於社會，回饋母親及社會，堪稱是新住民子弟模範。