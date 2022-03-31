布局桃園市長人選，國民黨近日展開徵詢作業，被問到有無可能啟動初選決定人選，國民黨主席朱立倫今天表示，黨中央持續做參考民調，清楚掌握整個趨勢，現在就是用協調方式，也會納入科學依據、地方意見來共同參考，而為了選戰需要，不希望造成內耗、衝突，桃園一定是團結的。

國民黨中央自周二起至今天密集徵詢桃園市長可能人選，黨主席朱立倫下午參加《法國狼與海綿寶寶在元宇宙的碰撞-NFT的應用發展與管理》論壇前受訪表示，黨祕書長黃健庭至少已見過6、7位現任與前任立委，今天要再和台北市議員羅智強談，桃園一定會根據桃園市民的想法，提出最強、最好的候選人。

朱立倫強調，內部持續有在做參考民調，很清楚整個發展趨勢，現在就是用協調方式，也會有科學依據、地方意見，來共同參考。媒體詢問，是否向地方議員發放問券調查？朱說，各種方式都有，包括徵詢大家意見、科學民調、各種數據的分析等，一定會提出最強的候選人。

媒體追問，不考慮初選的原因，朱立倫說，為了選戰需要，不希望造成內耗、衝突，最後桃園一定是團結的。

傳出無黨籍議員串聯挺羅智強選桃園市長，朱立倫說，國民黨有自己的戰略想法，先把國民黨整合在一起，將來也會徵詢無黨籍或非國民黨朋友的意見，不過現階段都以國民黨籍議員、民代整合在一起為主，爭取最多民眾的支持。

另也傳出國民黨里長改挺台北市副市長黃珊珊，恐危及黨內呼聲極高的立委蔣萬安選情，朱立倫加重語氣表示，蔣萬安要更加油，他知道蔣萬安在台北非常努力，面對中央民進黨執政、在地民眾黨執政的情勢，希望蔣萬安更努力加油，國民黨也會用各種方式，讓蔣萬安能夠獲得更多民眾的支持。

蔣萬安是否應盡快宣布參選？朱立倫表示，宣布與否不是重點，而是要怎麼獲得更多民眾的認同與支持，黨中央幾乎1、2周就有做相關民調，也都掌握相關進度。