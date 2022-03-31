民進黨屏東縣長黨內初選激烈，莊瑞雄31日再拋政策爭取支持，他主張屏東雖是農業大縣，但不能讓豬屎味長年飄散不去，因此他將全力推動「水資源升級」政策，落實糞尿肥料的去味與重新利用，讓屏東的農業、畜牧業得到大幅改善。

莊瑞雄說，他內心其實很感觸，因為豬屎味已困擾屏東多年，主因是縣內有許多大小不一的畜牧場，但屏東兩條母親河「東港溪」、「武洛溪」都成為嚴重汙染的河川，尤其東港溪的汙染還排列全台第3名。

因此，莊瑞雄表示，這次參選縣長，他將「水資源升級」的目標加入政見中，要讓屏東有好水、好空氣，目前已有部分民間團體與鄉鎮長發動公私協力行動平台，落實執行環保署推動的「沼液沼渣回歸農田」政策，縣府環保局及農業處把關參與計畫的畜牧戶，必須將糞尿水發酵10天以上，沒臭味了才能提供農民做為肥液。

莊說，國際化肥漲價25％，農民的確需要便宜的肥料，而發酵豬糞肥既能免費提供農民又友善環境；對畜牧戶而言，可以節省電費、水污稅及底泥清除費，絕對一舉數得。他強調，目前畜牧戶或農民，大部分都有意願使用發酵豬糞肥，最後一塊拼圖便是如何更方便的將發酵豬糞肥從畜牧場運輸到各農田。