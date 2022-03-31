侯友宜籲打第四劑 陳時中喊「存量一定夠」揭關鍵條件

國內疫情升溫，今再增87例本土、152例境外移入，本島許多縣市都出現確診個案，連外島金門都淪陷。新北市長侯友宜喊出「準備接種第4劑」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，Omicron傳播力更強，「台灣再打第4劑絕對夠，只是看什麼時候打」。

陳時中今在疫情記者會上回答媒體提問，他指出，中央已採購2000萬劑莫德納，來了約400萬劑，其餘的預計今年內陸續到貨，這部分會由專家評估，若真的要打「數量一定夠」。

不過陳時中直言國內第3劑覆蓋率不到50%，似乎還不到急迫施打的時候；間隔時間也不夠。什麼時候開放第4劑，會依據國際經驗及專家意見來進行規劃。

根據指揮中心統計，截至30日止，全台新冠疫苗涵蓋率，第1劑83.42%、第2劑78.32%、第3劑49.90%。陳時中不諱言，國人疫苗施打意願低，預約人數從21萬降到14萬，一周只有10幾萬人接種，呼籲大家盡快接種。