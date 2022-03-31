新北警公布清明連假交通管制及改道資訊。（新北市交通警察大隊提供）

新北市交通警察大隊觀察清明連假前1至2周各墓區均有車多情形，在五股區孝義路、八里區龍米路、三芝區北新路都出現大量車流，推估已有部分民眾提前掃墓，但預測連假期間各旅遊景點及交通要道仍將湧現車潮，新北警已規畫勤務，加強交通疏導管制措施。

據高速公路局公告清明連假管制措施，4月2日6時至12時，將於國1內湖至頭份、國3木柵至香山、國5南港系統南向入口實施高乘載管制，建議民眾可改道行駛台61線往南；4月2日0時至12時，於國5石碇、坪林交流道南向入口實施匝道封閉措施，往宜花東地區可改道行駛106乙、台9線。4月4日及5日下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口封閉期間，可改駛台9線及台2線，分散車流。

此外，三芝區北新路為前往北海福座及懷恩墓園主要道路，適逢淡水天元宮櫻花盛開季節，預估清明連假期間北新路與台2線將有車多速緩情形，新北警已規畫車輛總量管制，並搭配分流行駛替代道路措施，請民眾配合現場員警指揮行駛。

交大表示，各墓園及納骨塔多位於山區，停車空間相當有限，呼籲民眾多運用大眾運輸工具、掃墓接駁專車或親友共乘方式前往掃墓，降低墓區周邊繞行尋找車位流量。