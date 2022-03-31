不等黨中央了？ 羅智強最快本周六宣布參選桃園市長 15:002022/03/31 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市議員羅智強最快本周六將宣布參選桃園市長。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨桃園市長參選人選未定引發外界關注，立委呂玉玲近日動作頻頻，而有意參選的台北市議員羅智強，也透露最快可能在清明連假本周六或日宣布參選。國民黨秘書長黃健庭今天下午找羅智強徵詢想法，羅則說「認為自己在桃園有支持者也有實力，99％還是會宣布參選」。 民進黨宜蘭市長羅東鎮長初選 4月6日電話民調開跑 參選頭份市長 黎煥強提6願景 #羅智強 #宣布參選 #國民黨 #桃園市長 #選舉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本波防疫成功與否 國民黨醫委會曝關鍵 22:192022/03/30 政治 被林智堅點名參選新竹市長 羅秉成：不在人生規畫會一口拒絕 15:052022/03/30 政治 挺羅智強公平參與黨內初選 「罷免悍將」將開第一槍 00:102022/03/31 政治 李四川表態無意高雄選戰後 網敲碗要這人「下來選」 19:002022/03/30 政治 藍營桃園選情恐變「死局」 這人被點名是關鍵 22:002022/03/30 政治 國民黨桃園市長布局 江啟臣：不管過程如何團結最重要 13:032022/03/31 政治 助中小企業度難關 國民黨立委主張紓困貸款延長1年 11:402022/03/30 政治 李四川發表「不參選聲明」 她現身回一句竟讓網友眼眶濕了 08:122022/03/31 政治 2022誰來做老大》台中市議員 國民黨多同額提名 民進黨廝殺慘烈 04:102022/03/31 政治要聞 2022誰來做老大》桃園市議員 陪藍營議員登記 吳志揚避談市長選舉 04:102022/03/30 政治要聞 18歲公民權修憲綁大選 朱促先修公投法 04:102022/03/31 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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