國民黨桃園市長參選人選未定引發外界關注，立委呂玉玲近日動作頻頻，而有意參選的台北市議員羅智強，也透露最快可能在清明連假本周六或日宣布參選。國民黨秘書長黃健庭今天下午找羅智強徵詢想法，羅則說「認為自己在桃園有支持者也有實力，99％還是會宣布參選」。