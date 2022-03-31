全台展期最久燈區，雲林縣北港巷弄燈區展至清明連假。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮燈會從今年1月底開展，規畫6大光環境燈區，目前5處燈區已結束，其中巷弄燈區結合北港老街，大受歡迎，應民眾要求持續開燈，主辦單位北港工藝坊表示巷弄燈區充滿復古情懷，每天都有人來打卡，將展至清明連假，民眾可利用假期來訪，把握最後賞燈機會。

雲林縣政府今年以「燈會原鄉在北港」為主題，在北港鎮規畫6大光環境燈區，包括北港朝天宮、義民廟、顏思齊紀念碑圓環、水道頭文化園區、老街巷弄燈區、縣定古蹟10角水塔，展期從農曆春節至元宵節，吸引上百萬遊客造訪。

其中巷弄燈區位於北港朝天宮附近的「暗仔街」、「番簽市」老街，採懷舊主題營造早年街坊鄰里春節、元宵的年節氛圍，並設置傘牆、扇牆、大型手工燈籠，大受歡迎，應民眾要求延長展期，經主辦單位重新規畫，決定展至清明連假過後。

巷弄燈區負責人蔡享潤表示，為了呈現最佳燈區樣貌，下雨後工作人員便會整修、更新燈籠，星期假日白天有導覽解說，晚上安排街頭藝人、音樂會，讓民眾即使在年假過後，也能持續感受到節慶的歡樂氛圍，紓緩疫情帶來的壓力。

蔡享潤說，北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已超過半世紀，可說是台灣花燈的原鄉，巷弄老街是北港地區最早開發的市集，配合燈會重現早年的繁榮情境，極具文化歷史意涵。