1名網友日前在《爆怨公社》抱怨，父母因為投資失利向他借20萬的週轉金，他不借反而被爸媽罵，白養的，讓他非常苦惱，網友們持兩面的看法：「我只能說救急不救窮，假如借錢去買賣投資虧錢這跟賭博輸錢沒兩樣」、「是我一定會給，畢竟也是養大我們的父母」。

原PO在《爆怨公社》貼文寫下，父母因為投資失利欠債，一開口就要20萬，原PO表示，如果是醫藥費急用的話，他一定借，但是爸媽是拿來買股票跟還債，畢竟20萬並不好賺，不答應的話又被罵說是白養的，發文詢問網友們，他到底要不要借。

網友們看到後紛紛留言：「賭博性質一律不借」、「這已構成親情勒索了」、「借了可能有去無回，不借就會霹靂啪啦的講一堆」、「我還是會借，但只有這一次，沒有以後！因為我還要生活，無法填補這種無底洞」、「我只能說救急不救窮！不管親戚朋友假如發生意外或生病突急需用錢能幫多少是多少！假如借錢去買賣投資虧錢這跟賭博輸錢沒兩樣」。

但也有網友覺得父母遇難一定要伸出援手：「沒有父母養育沒有今天的你，等你生兒育女就能理解了，那個開銷 20萬算什麼」、「是我一定會給，畢竟也是養大我們的父母」、「如果有多餘的錢先借他們，自己的雙親，畢竟也算是救他們一把」、「負擔的起我會給」，「他養你到大超過20吧，但是也是要看狀況啦，畢竟不知道你們家庭環境」。