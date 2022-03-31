大陸「2021年度全國十大考古新發現」終評會31日在北京舉行，四川稻城皮洛遺址、河南南陽黃山遺址、湖南澧縣雞叫城遺址、山東滕州崗上遺址、四川廣漢三星堆遺址祭祀區、湖北雲夢鄭家湖墓地、陝西西安江村大墓、甘肅武威唐代吐谷渾王族墓葬群、新疆尉犁克亞克庫都克烽燧遺址、安徽鳳陽明中都遺址成為2021年度大陸全國十大考古新發現。

上述十大考古新發現中，三星堆遺址人氣高，去年還因人潮太多要求民眾錯峰觀賞。四川省文物考古研究院研究員、三星堆遺址工作站站長雷雨說，三星堆的成功入選得益於兩個方面，首先，三星堆出土的文物太特別了，扭頭跪坐人像、青銅頂尊人像、神樹紋玉琮等器物前所未見，具有唯一性，社會關注度極高；其次，本次三星堆考古發掘的組織方法、發掘手段在大陸非常領先，引發考古圈內人關注，無論是科技感十足的考古發掘艙，還是多學科融合、多團隊合作的工作理念，都史無前例，具有開創性的意義。

據了解，入選大陸「2021年度全國十大考古新發現」的項目，是中國早期人類起源、史前文化與中華文明發展、統一多民族國家歷史進程的生動詮釋，展現了源遠流長的中華文明風采。

大陸「2021年度全國十大考古新發現」終評會評委通過抽籤方式從評審委員會專家庫中隨機抽取產生，21位評委分別來自中國社會科學院考古研究所、中國國家博物館、北京大學、陝西省考古研究院、中國文物報社、大陸國家文物局等部門和單位。本屆評選推介活動共收到32個參評考古項目，經過初評、終評等環節選出10個項目入選大陸「2021年度全國十大考古新發現」。

大陸國家文物局副局長宋新潮表示，大陸國家文物局近期將印發實施《「十四五」考古工作專項規劃》，聚焦重大歷史問題攻關力爭取得新突破，落實「先考古、後出讓」制度保護傳承歷史文脈，大力發展科技考古促進現代科學技術在考古中的應用，加強機構隊伍建設不斷壯大專業力量，深化國際考古合作交流推動文明交流互鑒，努力建設中國特色、中國風格、中國氣派的考古學。