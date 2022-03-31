烏克蘭媒體報導，基輔高階官員今天說，俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有近一半的烏克蘭領土遭炸後受「汙染」。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，烏克蘭內政部副部長葉寧（Yevgeny Yenin）說，「因俄羅斯入侵」，約有30萬平方公里的烏克蘭土地遭到爆炸裝置攻擊而受到「汙染」。

國際媒體目前無法立即查證受汙染的土地面積。

葉寧又說，自2月24日俄羅斯揮軍入侵後，烏克蘭專家已經移除300個爆炸裝置，還有俄國軍機空投的一枚未爆彈。他們已經清除了14公頃土地上的爆裂物。

在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天說，他的軍隊準備在東部展開進一步戰鬥，不相信俄羅斯宣稱減少戰鬥的說法。

法新社報導，澤倫斯基在對全國演講的影片中說：「我們不相信任何人，不相信任何一句冠冕堂皇的話。」他又說，俄羅斯軍隊正在重新布陣，以攻擊烏東的頓巴斯（Donbass）地區。

他又說：「我們寸土不讓，我們會為捍衛每一寸領土而奮戰。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110331