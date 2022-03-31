根據TrendForce最新調查顯示，儘管面板和零組件長短料供應問題以及宅經濟效應減退等因素，影響2021年電競液晶監視器（定義為刷新率100Hz以上）出貨量，但第四季多數品牌針對電競產品採取積極降價促銷衝量的策略，仍成功拉抬2021年電競液晶監視器出貨量至2,280萬台，年成長率為24％。

然而，2022年成長動能將減緩，除了出貨基期已高，最大變因仍是俄烏戰爭的影響，若戰事持續將會衝擊歐洲市場需求，進而影響電競相關產品出貨表現，另一方面，俄烏戰事引發原油、金屬、大宗農作物價格高漲，讓原本升高的通膨壓力驟增，因此TrendForce保守預估2022年電競液晶監視器出貨量為2,610萬台，年成長14%。

從產品類型來看，TrendForce表示，2021年平面電競液晶監視器市占率達59％，正式超越曲面41％。主要是去年在三星顯示器淡出供應行列的情況下，曲面面板供應短缺，漲價幅度因此上升，加上平面IPS電競產品供給持續增加，使得曲面面板市場競爭力下滑。2022年平曲面板市占格局不變，但在主要在兩大供應商友達及華星光電曲面電競面板供應量持續增加，以及曲面電競面板價格率先降價，促使曲面電競整機高性價比優勢再度浮現，將讓曲面電競液晶監視器市占率小幅回升至43％。

從電競產品解析度來看，分為FHD（1920x1080）、QHD（2560x1440）、UHD（3840x2160）及Ultra-wide（2560x1080／3440x1440／ 5120x1440等），2021年FHD以62.9%市占率為最高，接續為QHD、Ultra-wide及UHD。TrendForce認為，除了持續提升電競產品規格，包括解析度的同步提升，將有助於品牌維持或提升獲利能力，尤其從2021年第四季開始，34吋（21:9）寬螢幕VA產品供給明顯增加，加上面板降價有感，讓品牌獲利及操作空間大，預計可帶動2022年寬螢幕挑戰13.4％的市占率。