俄烏戰事引出新商機！國泰投信31日指出，近期在烏克蘭傳統的電信設備遭到俄軍攻擊破壞後，卻未對該國通訊造成極大妨礙，象徵新的通訊時代來臨，帶動5G商機。近期「臺灣5G+通訊指數」雖已跌破半年線但國泰台灣5G+ ETF（00881）定額扣款戶數不斷新增，截至2022年3月30日基金最新規模已逾新台幣447.9億元！國泰投信指出，就過去經驗顯示，「臺灣5G+通訊指數」近5次跌破半年線（120MA）後的3個月、6個月皆呈現揚勢，即便歷經疫情、通膨高漲等隱憂，6個月後仍有最高逾12％的漲幅，而近期指數跌破半年線且落在年線下方，料是逢低切入等待翻揚的時機。國泰投信觀察，近期在烏克蘭傳統的電信設備遭到俄軍攻擊破壞後，卻未對該國通訊造成極大妨礙，主要因SpaceX提供的星鏈（Starlink）低軌衛星網路搭上5G行動通訊，及時避免網路通訊遭受中斷而得以持續對外聯繫，這也象徵新的通訊時代來臨，科技的進展飛速，軟硬設備已從過往厚重、傳輸異常延遲等，轉向輕薄化、可攜化、低延遲，增添在戰事及災害中的靈活性，也讓科技更迭掀起的高速網路通訊議題再度浮上檯面。國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，想掌握5G應用與布局衛星通訊商機，投資不用捨近求遠，台灣許多科技大廠已躍居全球相關供應鏈要角，近期市場更捎來護國神山台積電憑藉先進製程擠下三星，拿下了蘋果全部的5G射頻晶片訂單；此外，蘋果三月推出首款平價5G iPhone等系列新品，鴻海因跨足其所有新品組裝，有望成為最大贏家，支撐淡季業績不淡。國泰投信認為，若想投資正港的台灣5G關鍵供應廠，可留意「臺灣5G+通訊指數」表現，該指數除了不僅包含了台灣半導體產業的龍頭，如台積電、聯發科、聯電等「護國群山」之外，同時也還納入像鴻海、廣達、和碩等「台灣電動車產業鏈」概念股，及穩懋、台光電等「低軌衛星」概念股。