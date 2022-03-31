世界盃足球資格賽繼續開踢，台北時間今天早上中北美暨加勒比海地區國家展開較量，墨西哥以2：0擊退薩爾瓦多，與加拿大同樣累積28分取得正賽門票，而美國雖然以0：2不敵哥斯大黎加，但靠著進球數優勢搶下席位，這是他們時隔8年再次挺進世足賽，目前最終32強已經確定29席了！

今天前中北美暨加勒比海地區僅有加拿大出線，墨西哥、美國也終於跟上腳步，現在此區有3隊誕生，贏下美國的哥斯大黎仍要和紐西蘭爭奪一個席位。另外阿拉伯聯合大公國要和澳洲對決，贏者將與秘魯廝殺決定名額，歐洲區的威爾斯將與蘇格蘭、烏克蘭之間勝者較量。

而這三場比賽預計在今年6月開踢，到時參加世足賽的32強就會全數出爐。目前歐洲出線國家有塞爾維亞、西班牙、瑞士、法國、比利時、丹麥、荷蘭、克羅埃西亞、英格蘭、德國、波蘭、葡萄牙。非洲有迦納、塞內加爾、摩洛哥、突尼西亞、喀麥隆。南美洲有巴西、阿根廷、厄瓜多、烏拉圭。

亞洲有伊朗、韓國、日本、沙烏地阿拉伯，中北美/加勒比海有加拿大、墨西哥、美國，主辦國卡達則擁有保障名額。而在最後3強出爐前，台灣時間4月2日凌晨就要先進行世足賽抽籤儀式，將按世足賽前一期國際足總排名，把各國分為第一到第四檔次，每檔8隊，卡達自動進第一檔，還未出線的3強則歸第四檔。