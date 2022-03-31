台北捷運3月狀況連連，繼新埔站失速手扶梯後，又傳出台大醫院站軌道起火、鐵片掉落鐵軌等狀況，昨日凌晨又傳出文湖線站間中央走道竄火花，原來是維修網狀格柵時，火花不慎掉落到路面，北捷緊急派人處理後順利解決，所幸無人受傷。

3月31日凌晨，文湖線中山國中站至松山機場站站間，北捷維修人員執行中央走道格柵改善電焊作業，現場雖然事先已鋪設防火毯等防止火花掉落，但仍有部分火花自網狀格柵處縫隙掉落。北捷表示，未來執行此類型作業時，會更加強防火毯及遮光棚配置，同時派員於軌道橋樑下方警戒。

北捷指出，以往執行類似維修作業時，均會將網狀格柵拆卸，放置於適當位置再進行焊接，此次作業地點的格柵為固定設備無法拆卸，因此事先已鋪設防火毯因應，惟作業期間部份電焊火花，自網狀格柵縫隙處掉落路面，已請工安部門加強落實安全及作業規定。

北捷表示，未來執行類似作業時，仍會先把格柵拆卸放置於無火花掉落疑慮適當位置，若有格柵無法拆卸時，則鋪設鐵板直接覆蓋格柵缺口處；另將持續加強防火毯及遮光棚等安全裝備後再執行作業，並派員於軌道橋樑下方警戒，以維護路面人車通行安全。