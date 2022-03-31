為了創造美好親子時光，鶯歌陶瓷博物館邀請知名劇團「頑書趣工作室」到館演出，將在4月2日、4月3日每日下午4時在博物館B1戶外大階梯出演「再次飛翔」兒童劇。（鶯歌陶博館提供）

一年一度兒童節即將到來，為了創造美好親子時光，鶯歌陶瓷博物館邀請知名劇團「頑書趣工作室」到館演出，將在4月2日、4月3日每日下午4時在博物館B1戶外大階梯出演「再次飛翔」兒童劇，民眾只要跟演員互動就有機會獲得「福虎素坯彩繪包」1組。此外，兒童體驗室4月1日至5日將推出節慶限定「小星球玩童玩」DIY課程，讓小朋友發揮想像捏製成品，並帶回家中把玩。

陶瓷博物館長張啟文表示，陶博館歷年來提供民眾多樣化的體驗、展覽、陶藝課程，近年也在館內設置不少陶藝裝置作品，讓民眾搶拍留下網美照。本周兒童節連假，館方特別安排兒童戲劇「再次飛翔」，用真人、戲偶帶來演出，並採互動情境搭配卡通逗笑的風格，為親子打造生動的舞台體驗。

張啟文說，頑書趣工作室劇團2013年成立於新北市，以「偶戲製作」、「在地環境議題」、「生命教育」、「親子共學」為戲劇內容核心，近年在全台各縣市有多場演出，詼諧的風格感動無數觀眾。

陶博館表示，「再次飛翔」劇中描述一隻受傷小鳥墜落在忙碌城市中，孤單無助時遇到主角小可陪伴、醫師貼心照顧，使牠學會勇敢面對傷痛，鼓足勇氣重新飛翔回天空，故事喚起小朋友關心身邊人事物的心，也啟發大家用樂觀心境面對挫折，極具共鳴的情節絕對會帶給觀眾滿滿歡樂和正能量，且演出內容藏有小驚喜，希望能帶給親子歡樂感人的回憶。

陶博館補充，除了有兒童劇表演外，陶博館文化商品店「陶品集」4月1日至5日推出優惠，館內各式陶笛全面8折，有興趣的朋友可上陶博館官方網站（https：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／YCMuseum）查詢。