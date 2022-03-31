大陸全國政協副主席、大陸國務院港澳辦主任夏寶龍30日主持召開支援香港抗疫工作第十次協調會。夏寶龍在會上強調，援港抗疫是大陸疫情防控大局的組成部分，專班要堅定信心、毫不鬆懈，把大陸中央援港抗疫的各項任務不折不扣落實好，堅決防範化解各種風險隱患。

夏寶龍指出，要充分認識香港疫情防控形勢的嚴峻性、反覆性和援港抗疫工作的複雜性、艱巨性，堅持科學、精準支援香港抗擊疫情。要支持香港府進一步負起主體責任，把大陸中央支援香港抗疫的措施用好，確保物資發放到位、設施利用到位，全力減少死亡、減少重症、減少感染，並採取嚴格措施防止疫情輸入和反彈。

夏寶龍強調，援港抗疫是大陸疫情防控大局的組成部分，專班要堅定信心、毫不鬆懈，把大陸中央援港抗疫的各項任務不折不扣落實好。要按照既定部署扎實穩妥推進各項具體工作，堅決防範化解各種風險隱患，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，奮力奪取香港疫情防控戰的最終勝利。