俄羅斯富豪寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）月初疑似中毒，短暫失明、脫皮。

俄羅斯富豪寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）月初疑似中毒，《紐約時報》（New York Times）引述一名消息人士指出，症狀嚴重到讓阿布拉莫維奇擔憂詢問「是不是快死了」。另外針對他近期成為俄烏衝突調解人，許多人也嚇一大跳，不過受惠於他的調解角色，傳出甚至連烏克蘭總統澤倫斯基都向拜登要求不要制裁他。

阿布拉莫維奇3月初在基輔與烏克蘭官員進行磋商後，他與另外2名烏國代表出現雙眼發紅、脫皮等症狀，甚至失去視力長達數小時，疑似遭到下毒。一名在場人士告訴《紐約時報》，在驅車前往烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）途中，由於症狀嚴重，讓阿布拉莫維奇一度詢問為他檢查的專家：「我們是不是快死了？」

俄羅斯富豪寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）月初疑似中毒後，29日仍出席俄烏在土耳其的談判。

目前3人症狀都已改善，阿布拉莫維奇也出現在俄烏於土耳其伊斯坦堡的新一輪談判。美國及俄羅斯難得意見一致，指出3人並非中毒，美國情報認為是受到「環境影響」出現症狀。

除了中毒疑雲，英國《衛報》（The Guardian）分析，阿布拉莫維奇出現在俄烏談判上令許多人大感意外。《紐約時報》指出，在被英國制裁之前，阿布拉莫維奇一直悄悄在俄烏和談進程中發揮作用，包括參與雙方在白俄羅斯的談判，如今又在基輔、莫斯科、土耳其之間穿梭。

英國《泰晤士報》（The Times）報導，阿布拉莫維奇的任務包括親自遞交烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelensky）的親筆信，信中概述他與普丁達成協議的條款。

《衛報》指出，近年來阿布拉莫維奇將自己定位為退休、沒有政治野心的人，他投資文化事業、過著高級生活，偶爾出現在莫斯科的畫廊、劇院，不過他維持低調，不接受媒體採訪。

和俄羅斯富豪寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）有關的遊艇停泊在土耳其港口。（資料照／路透社）

針對俄烏戰爭，烏克蘭代表團的消息人士透露，阿布拉莫維奇將自己定位為中立調解人，主要角色是傳達立場。《紐時》引述消息人士指出，阿布拉莫維奇與烏克蘭談判代表、國會議員烏梅洛夫（Rustem Umerov）關係密切，烏梅洛夫認為阿布拉莫維奇希望戰爭結束。

《衛報》指出，阿布拉莫維奇被基輔視為認真、對普丁有影響力的對話者，俄羅斯的談判代表團多由影響力較不高的二線官員組成，普丁可能因此挑選阿布拉莫維奇作為更嚴肅的對話人。

俄羅斯反對派記者阿爾巴茨（Yevgenia Albats）表示，普丁正在尋找秘密管道，「他不相信任何公開的東西。」

莫斯科的消息人士指出，過去1個月來，阿布拉莫維奇已被授權在基輔與澤倫斯基進行2次單獨會談。

莫斯科出生的以色列政治分析師斯維特洛娃（Ksenia Svetlova）分析，阿布拉莫維奇並非俄羅斯官方代表團的這點，讓他有更多達成妥協的空間，「有官方代表團，而阿布拉莫維奇有更多自由度，他是克里姆林宮的另一個分支，不是官方分支，但是比較軟一點。」

在英國、歐盟制裁之際，甚至傳出澤倫斯基因為阿布拉莫維奇扮演的中間人角色，要求美國總統拜登不要制裁他，斯維特洛娃說：「莫斯科認為他有用，西方也認為他有用。」

澤倫斯基先前表示，包括阿布拉莫維奇在內等多名俄羅斯富豪都主動表明想要幫忙烏克蘭，阿爾巴茨分析，這些富豪想幫忙，一來可能是被戰爭嚇到，二來也是為了想保住自己的資產，不希望受到西方制裁影響。他說這是這些富豪拯救自己的別墅、豪華遊艇的方式，「至少有些人是嚇壞了，我知道有些人不敢相信發生了什麼事，另外有些人只是擔心沒辦法支付清潔人員工資。」