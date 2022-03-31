品田山地勢陡峭，新竹縣消防局搜救人員陡下尋找傷患蹤跡。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣品田山在今年2月底發生雙人墜崖意外，新竹縣消防局派出精銳上山搜救，冰天雪地中，山搜成員徒手攀爬百公尺的結冰峭壁才能下切救援，有隊員回憶當時不巧遇上巨石如雨點般崩落，坦言當下真的很害怕。最終所有隊員強忍雪地極凍極飢餓、手腳凍裂，完成救援任務。所有過程經消防局花費1個月時間，剪輯製作搜救紀實，完整公開消防員如何完成艱鉅任務。

「雪地搜救困難加倍。」此次救援由第二大隊小隊長馬明義擔任指揮官，他表示，搜救過程中，最擔心的就是同仁的安危，因為大部分的組員都沒有雪地搜救的經驗，除了以繩索確保外，過程中組員也是不斷的互相提醒。

五峰分隊鄧宇君回想當時下降時，突然聽到一連串的鞭炮聲，沒多久就看到直徑將近100公分的巨石如下雨般掉落，至今想起仍驚魂未定。而在上方負責確保的尖石分隊隊員何仰哲也坦言當時很害怕，以為是組員失足掉落的聲音。

首次參與品田山搜救任務的新埔分隊隊員柯政佑指出，印象最深的是順利將兩名傷患送至三角點後，還得爬上將近100公尺的峭壁才能回到步道，當時將近晚間9時，大夥兒為了趕快完成任務而沒有進食，而行動糧也早就吃光，在又冷又餓又累之下，只能靠著意志力爬回步道。

寶山分隊小隊長林佑安則回憶，當時天氣很冷，只要不動就會從腳底開始發涼，但一動又會消耗熱量，拖拉傷患的時候最糾結，因為戴著保暖手套無法握住繩子，戴著薄薄的手套又無法禦寒，以致於不少人的手都凍傷及裂開。

新竹縣消防局早前也曾發表過品田山搜救紀錄，影片上網後點閱高達17萬人次，新竹縣消防局局長孫福佑表示，此次看完影片後也不禁動容，感謝消防同仁的付出與努力，也提醒民眾在登山時一定要做好準備再出發。

此次品田山雪地搜救紀實取名為「品田山3搜之原來只有更難沒有最難」，由新竹縣消防局自行拍攝及剪輯後製。影片一開始由同仁的兒子爬上自家頂樓幫爸爸「送機」開始，接著是找尋墜落者以及如何接觸與運送，影片中隨時可見積雪覆蓋以及陡峭地形，最後是每名出勤人員的家人給予的祝福，尤其指揮官馬明義的父親和母親表示，每次都是從新聞中才得知兒子又出發搜救了，雖然很擔心，但以馬明義為榮。

為了教導民眾登山的觀念和安全，消防局預計在4月17日於尖石鄉尖石文化館辦理「119行動學堂-登山自救」課程，由馬明義負責授課，內容包括：新竹縣的山域特色、登山前的準備、迷路時的報案技巧與求生方式以及CPR急救等內容，3小時的課程免費參加，即日起開放報名（https：//reurl.cc/xO5Z6E）。