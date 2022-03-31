因企業併購活動放緩，以及股票和債券發行急凍，全球主要銀行今年第一季獲利料將下滑，為7個季度以來首見。

根據Refinitiv數據，第一季摩根士丹利、摩根大通和花旗集團等全球最大銀行的合併淨利估將較前一季下滑2%，為2020年第二季以來首見。

這項調查涵蓋股票市值至少100億美元的全球排名前65大銀行。

分析師表示，儘管總體淨利息收入成長，但烏克蘭危機引發市場波動，導致費用收入下滑和交易損失，可能衝擊這些大型銀行首季的獲利表現。

根據Refinitiv數據，截至本周二（3月29日），今年第一季以來宣布的待完成和已完成交易總規模達到9220億美元，創下2020年第二季以來新低。

花旗集團擔任主辦銀行的交易量與去年減少47%，美銀證券集團和摩根大通承辦的交易量亦分別減少39%和36%。

數據亦指出，今年第一季全球股票發行規模為1,290億美元，較 2021年第四季的3,900億美元大幅縮水，股票首次公開發行（IPO）市場幾乎凍結。

在全球IPO市場占主導地位的摩根士丹利和高盛，其第一季股票承銷量大減80%。

投銀Renaissance Capital出具報告指出，今年第一季美國IPO市場僅有18件交易，總籌資規模只剩21億美元，創下6年來同期新低。

TD銀行美國中間市場銀行業務主管Bill Fink表示，因為俄烏衝突、供應斷鏈和通膨急升的不確定性很高，第一季併購活動減少。聯準會升息的次數可能超出其原先預期也帶來了不確定性，併購市場不喜歡不確定性，因為它最終將影響收購價格。

美國大型銀行的財報季從4月13日展開。