金門縣政府今天表揚111年度公部門39位模範勞工。（金門縣府提供）

金門縣政府今天表揚111年度公部門39位模範勞工，副縣長李增財肯定他們在工作崗位的辛勞與敬業，期勉大家扮演領頭羊的角色，提升公部門的服務品質，把工作做得更好。

111年度接受表揚的公部門模範勞工有許瀞文(金門縣政府民政處)、林再生(烈嶼戶政所)、莊永明(金門縣政府建設處)、盧春錦(金門縣政府教育處)、陳碧雲(金鼎國小附設幼兒園)、蔡瓊美(述美國小附設幼兒園)、黃家宏(金門縣政府社會處)、余雅雯(金門縣政府社會處)、林惠婷(金門縣政府社會處)、顏章垣(金門縣政府行政處)、李怡潔(金門縣政府主計處)、李永形(金門縣警察局)、連光儀(金門縣衛生局)、蕭宇莉(金門縣衛生局)、張武勇(金沙鎮衛生所)鄭永宗(金門縣環保局)、陳建武(金門縣文化局)、楊育德(金門縣地政局)、楊崇仁(金門縣地政局)、黃思？(金門縣稅務局)、陳津源(金門縣動植物防疫所)、孫君儒(金門縣農業試驗所)、蔡惠英(金門縣畜產試驗所)、李美玉(金門縣林務所)、王志政(金門縣立體育場)、陳書煒(金門縣殯葬管理所)、陳興民(金門縣港務處)、周志安(金門縣養護工程所)、李曉雲(金門縣家庭教育中心)、許燕騰(金城鎮公所)、吳惠珠(金城鎮公所)、李志文(金湖鎮公所)、陳延彰(金湖鎮公所)、王榮德(金沙鎮公所)、黃浡勳(金沙鎮公所)、翁雅玲(金寧鄉公所)、翁榮鈞(金寧鄉公所)、洪文祥(烈嶼鄉公所)、林嘉苓(烈嶼鄉公所)。