友通資訊（2397）桃園新工廠，經IPC認證專家的嚴格審核後，今年正式通過新版IPC QML 001／610三級認證，符合電子行業國際標準IPC J-STD-001《焊接的電氣與電子元件要求》與IPC-A-610《電子元件的可接受性》的驗收要求，且獲頒證書。IPC審核員指出，新版認證在取得上較過去困難，廠商提供的文件與驗證資料須更加完整，對於品質的追求須更專業與積極，才能符合QML的審核要求。 IPC QML 製造商認證項目是用於驗證確認EMS和OEM供應商是否能夠按照IPC標準進行製造、組裝和供應，提升企業價值和品質以降低風險。截至2022年3月，目前被列入IPC QML可信任資源庫（www.ipcvalidation.org）的國內廠商僅有三間，其中一間即為友通。 友通營運長詹信仲表示，友通為佳世達集團旗下的一個重要成員，專注於工廠自動化、車載及智慧醫療之工業運算技術、PCBA和系統產品供應。此次桃園工廠取得新版IPC QML 001／610認證，對友通而言深具意義，這不僅展現我們對於產品品質標準的堅持，同時也是對客戶的承諾。 友通曾是國內第一間於2016年榮獲IPC QML 001／610三級認證的企業，並於2021年認證期滿及遷廠桃園後執行續證流程，且再度受到IPC認證專家的肯定，正式獲頒新版IPC QML 001／610三級認證證書，由此也證明了友通的生產技術與嵌入式產品品質，其所具備的高可靠性和一致性。 IPC審核員指出，本次QML審核因有IPC J-STD-001／IPC-A-610進版議題，在審核要求上是有著新舊版本的差異，但是友通的陪審團隊經了解標準進版要求與品質提昇之關聯性之後，便全力作業補充文件與驗證資料，來符合QML的審核要求，充分展現出友通對於品質追求之專業與積極態度。