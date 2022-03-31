超商二哥全家（5903）4,000店今（31）日達陣！落腳新北板橋廣榮店。全家董事長葉榮廷表示，台灣超商市場沒有飽和問題，接下來全家會繼續以每年新增約200間門市的速度展店，緊咬龍頭統一超目前約6,500家門市。

葉榮廷昨天說，即使這兩年碰上疫情，台灣整體超商市場每年都增加超過500家店，速度沒有變慢，顯見消費者對於超商需求殷切。

全家從2007年開設第2,000家門市，到2016年迎來第3,000家門市，兩者間隔9年，而昨天4,000店達陣，距離第3,000店只花了6年時間，展店速度有愈來愈快的跡象。

葉榮廷表示，過去4-5年，全家平均以每年增加約200家門市的速度前進，接下來會繼續踩著相同步伐。

根據公平會統計，台灣超商密度居全球第二，僅次於韓國，超過日本，引發國內實體超商市場飽和疑慮。對此，葉榮廷表示，這個問題每過一陣子就會被拿出來討論，但他認為台灣超商市場沒有飽和問題。

他分析，如果是拿20年前的超商型式，台灣超商市場早就已經飽和，但國內超商不斷再進化，從早期僅單純提供商品販賣服務，大約1998年開始導入一些單據代收服務，2000年以後再導入包裹代收服務，為超商不斷注入新的營收與獲利動能。

以全家今天開幕的第4,000店為例，一口氣導入多項新服務，這些新服務未來將推廣到更多門市，為公司營運挹注新動能。

全家4,000店新導入的五大服務包括「APP訂便當服務」，只要早上十點前透過全家APP訂購，中午可就近到店取用熱騰騰的現做便當；另外全家也和新創業者POP Go！合作「餐食智取櫃」，可選購多樣不同品牌的餐食，到全家店舖掃描QR Code或手機對應解鎖即可開櫃、零接觸取餐。

針對電子商務，全家也推出「EC雙溫寄取櫃」與「EC自助滑軌櫃」等兩項新服務，前者可全智能自助寄、取、收送電商包裹，有包含常溫與冷凍等雙溫層服務；後者則方便網購買家取件，獨特的省力滑軌及直立分層的櫃體設計，增加包裹存放空間，減省店員找件與消費者等候的雙重時間。

另外全家也響應「綠生活」消費趨勢，昨天與新創社企環海淨塑合作，推出Let’s Cafe「永續杯循環站」，只要三步驟就可完成循環杯租借，全家設定今年目標要把永續杯循環站服務拓展到400家店，約占總店數一成，超前達成環保署設下的政策目標。