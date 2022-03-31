俄烏交戰逾一個月，雙方都有傷亡。有臉書粉專指出，這場戰爭的關鍵是北約東擴，因其軍火工業利益驚人，北約佔世界國防開支的70%以上，光2019年北約的支出就達1兆美元。此消息引發熱議，獲得不少網友贊同，更有本來支持美國與北約的人直呼「我們被利用了」。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」28日發文表示，俄烏戰爭的近因是北約東擴，但北約為什麼要東擴？擴張的利益又在哪？這兩個問題，則是大家必須思考的重點。北約的存在與擴張，對軍工業來說是一大利多，因大型軍事同盟及其「共同出兵」條款，會在成員與非成員國之間製造出對立與危機，使得兩邊軍備需求都增加，軍工業便可獲利。

文章指出，北約佔世界國防開支的70%以上，2019年北約的支出達1兆美元，美國國防部長2020年曾以實現保護與維持安全之名，要求各國把防衛費至少提高到GDP的2％，以日本而言就近3兆台幣，可見他們要守護的利益，有多麼真實而巨大。

此文獲得超過1500個讚、超過160則留言與近300次分享，迴響熱烈。網友紛紛留言：「原來我們都被利用了」、「世界最可怕的武器不是軍火，而是人類邪惡的心！」「好文，這的確是原因，我認為還有另一個原因是為了維護美元霸權」、「政客思維，如何創造自身的利益，不惜攪亂世界，民不聊生才能達到自身最大的利益！」「寫得很有道理，但有群人聽不進去」。