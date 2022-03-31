台中市江姓婦人日前到銀行要匯款10萬元，因不會填寫表單故請行員協助，行員不經意看見婦人與對方通訊軟體對話內容後，發覺疑遭詐騙，立即通報警方到場，及時幫婦人保住辛苦錢。

74歲江姓婦人日前於通訊軟體LINE收到股票投資訊息，點擊後與自稱李姓女子聊天，李女誆稱有股票內線消息要告訴江婦，要求將10萬元交割款匯入高雄銀行個人戶內。

由於江姓婦人不會填寫表單故請行員協助，行員不經意看見婦人與對方對話紀錄後，發覺疑遭詐騙立即報警，豐原分局豐原派出所警員錢劭恩、廖經緯及廖婉凌獲報後趕往第一銀行豐原分行。

員警查詢該帳戶已設定通報警示帳戶，並以案例勸說，江女才驚覺遭詐騙，成功阻攔匯款10萬元。

所長許志弘提醒，近來發現詐騙手法有回歸初期的情形，警方會持續利用各種集(機)會及社群軟體積極向民眾宣導，並呼籲民眾遇有疑似詐騙情形，應保持冷靜、細心求證，撥打165或110專線報案查證，保障生命及財產安全。