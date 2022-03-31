舞蹈老師染疫風波擴大 宜蘭新增3確診 15:192022/03/31 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙今天直言，桃園舞蹈老師傳播鏈已經擴大。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣今天（31日）新增3名確診者，縣長林姿妙在疫情記者會直言：「桃園舞蹈老師傳播鏈已經擴大。」確診的3人分別是20多歲的男性，該案與桃園的舞蹈老師開舞蹈教室，且有到新生國小、凱旋國小代課，另一名確診者是40多歲男性，是羅東國中舞蹈班的家長，還有一名確診者是未滿10歲、新生國小的學童。 大潭新增泰籍移工確診 疑跨工區聯繫 楊祐寧與確診者足跡重疊！活動取消急做快篩 結果出爐 #舞蹈老師 #確診者 #擴大 #桃園 #新生國小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園防空避難所5587處 警政App可查詢 04:102022/03/31 地方新聞 政大爆確診足跡！緊急消毒 短暫逗留徵才博覽會 11:152022/03/31 生活 舞蹈老師傳播鏈擴散！桃園高中1生染疫 今全校停課 10:392022/03/31 生活 基隆3小吃店違規開業 將移送開罰 04:102022/03/31 地方新聞 外聘舞蹈老師染疫 宜蘭68名學生居家隔離 15:512022/03/30 生活 本土疫情到處竄 亂多散！全台18校停課 07:122022/03/31 生活 台中婚宴傳播鏈擴大！高雄今增4確診 2人是小學生 09:212022/03/31 生活 亞太嵿富商辦 坐落經國特區 04:102022/03/31 投資理財 三信商銀青埔分行 開幕 04:102022/03/31 投資理財 台中婚宴自助餐群聚擴大 林酒店休館清消 退80組房客訂單 13:142022/03/31 生活 單身、新婚全受惠！蘇貞昌拍板300億擴大租金補貼專案 12:162022/03/31 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。