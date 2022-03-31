宜蘭縣今天（31日）新增3名確診者，縣長林姿妙在疫情記者會直言：「桃園舞蹈老師傳播鏈已經擴大。」確診的3人分別是20多歲的男性，該案與桃園的舞蹈老師開舞蹈教室，且有到新生國小、凱旋國小代課，另一名確診者是40多歲男性，是羅東國中舞蹈班的家長，還有一名確診者是未滿10歲、新生國小的學童。