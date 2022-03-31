知名作家苦苓除了寫作外，也常上節目討論時事，分享個人看法，同時他也利用社群平台，分享生活點滴或所見所聞，能談正經事也能談趣聞，談論的主題相多元，而他今天就分享在自家大樓遇到的可愛日常，被一個男孩喊「叔叔」，竟然樂翻天。

苦苓2015年再婚小10歲美女鋼琴老師黃楚軒，婚後定居高雄，今天(3/31)他在臉書po文，透露早上出門，搭電梯下樓的時候，遇上鄰居家的爸爸帶著小男孩走出來，「他起初不肯聽爸爸的話跟我打招呼，問他要去哪裡他也不肯說」。

但苦苓沒有放棄跟孩子溝通，提起了手上的垃圾袋，讓小男孩猜猜他要去哪裡？孩子聰明地猜到是要去倒垃圾，苦苓稱讚他真棒，「怎麼知道我要倒垃圾？」小男孩害羞地說：「我也倒過垃圾。」又立刻被稱讚了一番，「會幫忙倒垃圾真是好棒棒」。

苦苓這番讚美法，成功打開小男孩的心房，出電梯時，孩子熱情地揮手說：「叔叔拜拜！」苦苓也熱情高聲回應，「好像我們已經變成了好朋友」，直呼這樣可愛的邂逅，正是這一天小小的幸福，但最爽的，其實是另外一件事「他沒有叫我阿北也讓我更開心」，一番話逗得粉絲笑翻，紛紛留言「重點原來是沒叫阿北」、「重點在最後一句、等待的心情應該很忐忑，終於聽見了 叔叔」、「回到家後，小男孩：爸爸，剛才那個爺爺住幾樓？」