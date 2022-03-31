頭份警分局蓬萊所長林振民發動多個慈善團體捐贈運動器材給蓬萊國小學生。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局蓬萊所長林振民發動多個慈善團體捐贈運動器材給蓬萊國小學生。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉蓬萊國小雖然只是1個數10名學生的小學校，但是在直排輪、羽球、田徑、角力上都有不錯的表現，但於地處偏鄉，許多學生家庭屬弱勢，運動資源不充足直接影響學生練習，頭份警分局蓬萊所長林振民得悉學生情況，發動認識的民間團體共同捐助校方運動器材一批，讓小朋友們在運動場上更有發揮的空間。

南庄鄉蓬萊國小在過去參與全國、縣市田徑、角力及直排輪等項目，都獲得很好的成績，但該校地屬偏僻，學童大多為弱勢家庭，校內運動訓練器材及裝備不足，為了能提供學生有更好訓練環境，蓬萊所長林振民特別協調民間善心人士與團體，包括彰化縣英士慈善會、永馨慈善會、觀音蓮心慈善會、北斗奠安慈善會、300D-5樹玉獅子會等，共同集資購買直排輪競速鞋、起跑架、羽球網架等設備，來幫助這些學童。

日前，參與捐贈的善心公益團體共同前往蓬萊國小，捐贈器材給小朋友們，期許小朋友們未來在各項競賽活動，能有更好的佳績。全校師生對捐贈與會的貴賓人員滿滿的感恩與感謝。

頭份警分局長張明盛表示，蓬萊國小位處偏遠山地，學生大多屬弱勢家庭，許多優秀運動小選手的裝備不足，分局蓬萊所長林振民平日落實勤務，勤走學校及部落與當地民眾相處融洽，這次主動協調善心人士捐贈運動器材給偏鄉學童，讓學童有更好的訓練環境及設備，林員善心行為，足為楷模。