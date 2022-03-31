苗栗縣南庄鄉蓬萊國小雖然只是1個數10名學生的小學校，但是在直排輪、羽球、田徑、角力上都有不錯的表現，但於地處偏鄉，許多學生家庭屬弱勢，運動資源不充足直接影響學生練習，頭份警分局蓬萊所長林振民得悉學生情況，發動認識的民間團體共同捐助校方運動器材一批，讓小朋友們在運動場上更有發揮的空間。
南庄鄉蓬萊國小在過去參與全國、縣市田徑、角力及直排輪等項目，都獲得很好的成績，但該校地屬偏僻，學童大多為弱勢家庭，校內運動訓練器材及裝備不足，為了能提供學生有更好訓練環境，蓬萊所長林振民特別協調民間善心人士與團體，包括彰化縣英士慈善會、永馨慈善會、觀音蓮心慈善會、北斗奠安慈善會、300D-5樹玉獅子會等，共同集資購買直排輪競速鞋、起跑架、羽球網架等設備，來幫助這些學童。
日前，參與捐贈的善心公益團體共同前往蓬萊國小，捐贈器材給小朋友們，期許小朋友們未來在各項競賽活動，能有更好的佳績。全校師生對捐贈與會的貴賓人員滿滿的感恩與感謝。
頭份警分局長張明盛表示，蓬萊國小位處偏遠山地，學生大多屬弱勢家庭，許多優秀運動小選手的裝備不足，分局蓬萊所長林振民平日落實勤務，勤走學校及部落與當地民眾相處融洽，這次主動協調善心人士捐贈運動器材給偏鄉學童，讓學童有更好的訓練環境及設備，林員善心行為，足為楷模。
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