2022亞洲同志運動會，即將於4月29日假台北市盛大舉辦，這是亞洲首度在婚姻平權國家舉行。田徑是「運動之母」，而競賽項目更是本次賽會的兵家必爭之地；因此宣傳大使孫譓檸（2014仁川亞運女子跆拳道銅牌）等人今日上午前往高雄市向田徑委員會進行請益學習之旅。

為何要遠道前往高雄呢? 因為若說高雄市是台灣體壇最具影響力的運動員培育搖籃，一點都不為過，不僅在高雄市左營區設置國家運動訓練中心，亦有全球首座開口型運動場館—高雄國家體育場(世運主場館)；此外，桌球教父莊智淵、奧運標槍國手黃士峰、馬拉松選手雷里莎、自由車小鋼砲黃亭茵、跆拳道金牌甜姐兒黃品潔等知名優秀運動員全都是高雄子弟兵，射擊與游泳項目亦為全運會金庫強項，在歷年高雄市府團隊的戮力經營下，高雄市代表隊更曾創下全國運動會總冠軍三連霸的殊榮。而今天蒞臨指導的教練，更是重量級的卡司、昔有「速度女王」之稱的陳雅莉教練。

陳雅莉曾代表台灣參加第1、2屆亞青盃田徑錦標賽並勇奪5金、1銀，得牌數至今國內仍無人能出其右；2016年到新加坡參加亞洲長青田徑賽，更在45歲以上組跑出了14秒12勇奪百米金牌；到了2020年，她參加全國長青田徑國際錦標賽，更一舉囊括50歲組200米短跑、50歲組跳遠、50歲組三級跳遠、50歲組100米短跑、50歲組300米賽跑共五項第一名，並且全部打破大會記錄，是台灣田徑運動界的傳奇人物之一。

曾經在1988年漢城奧運以年僅19歲之姿代表台灣出賽，還與當時世界跑最快的美國選手「花蝴蝶」葛瑞菲絲（Griffith Joyner）同場較勁；一直到現在的長青錦標持續奪金，陳雅莉教練在今天的請益學習之旅中，從暖身伸展、肌力訓練、動作指導等環節，毫不保留的傾囊相授，同時也分享她現在從事運動的心得-「要活就要動，更要跟孩子一起從事運動，讓自己享受年輕。」「當我看到70歲的那些算是媽媽們，都還在運動跑得這麼優美，那就是我人生第2個，第2階段所要追求的。」走過各項大大小小的國際賽事，陳教練不僅無私傳授運動技術，更分享持之以恆的運動心法 !

賽會期間適逢Covid-19疫情，因此多位同志體育運動組織的專家、選手，將遵照我國邊境管制與防疫規範入境，以及美國、加拿大、日本、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、法國、義大利、愛爾蘭、南非、澳洲等15國在臺外籍人士，分別報名田徑、游泳、籃球、排球、羽球、桌球、健美、躲避球、電競、足球、網球、壘球等12個運動競賽項目，與台灣選手一起參加賽事，共計約2000名國內外選手，將一同在賽場上揮灑「友善性別、運動平權」的理念。

「友善性別、運動平權」是一種理念，也是國際趨勢，在2014年的「2020 奧林匹克改革議程（Agenda 2020）」中，IOC國際奧林匹克委員回全票通過「性別平等」議案、企圖將男女選手參賽比率各佔50%列為重要的階段性目標，其目的性與重要性可見一斑。