日前在中華電(2412)、兆豐金(2886)領軍的將來銀行加入戰局後，台灣3家純網銀正式進入戰國時代，只是，純網銀屁股還沒坐熱，由於金管會擬在8月開放申請受理純網路保險公司，最新傳出，遠東集團找上中信金，雙方擬合作，為申設純網路產險公司執照做準備，由於無論是純網銀或者是純網保，傳輸、資安都是重中之重，遠東旗下有遠傳(4904)，擁有頻譜傳輸優勢，而中信金(2892)也有台壽保、中信產險等，雙方的合作勢必也可以發揮1+1大於2的綜效。

台灣甫進入純網銀時代，純網保卻已蠢蠢欲動，台灣保險市場規模龐大，相關產品總類五花八門，保險、產險業務也一直是各大金控重要版圖之一，但若欲打造新商業模式，走入純網保，由於涉及客戶重要個資，資安、傳輸等決對是重中之重，故本次傳出遠東集團、中信金有意合作搶攻，主要優勢可能就是遠東集團旗下有遠傳，其可扛起資安傳輸的重責大任，且在用戶優勢上，現階段遠傳擁有逾700萬行動用戶，後續在併入亞太電(3682)後，用戶更上達920萬戶。

另外，不僅本次傳出的中信金有意找遠東集團合作，富邦金(2881)也預計會整合旗下資源，包括富邦媒(8454)、台灣大(3045)等，搶食純網保大餅。

由於台灣保險相關市場規模龐大，從幾百元到上千萬元保險金額規模不等，金管會現階段也預計，未來開放的純網保執照，只可以經營產險業務或人身保險業務，換言之，屆時若純網保正式上路，應該會從近來超夯的疫苗險、防疫險或是短期旅行平安險等金額規模較小的保單類型開始。

根據金管會數據顯示，目前3家純網銀均處虧損狀態，截至2021年底，LINE Bank的存款戶數以73.26萬戶遙遙領先，樂天銀行則為6.72萬戶。而截至2022年1月底，LINE Bank的存款餘額亦以288.1億元稱冠，樂天銀行為81.76億元，甫開業的將來銀行僅0.03億元，由該數據可知，純網銀初期經營不易，加上競爭也激烈，未來純網保恐也是群雄爭霸的局面。