近期因原物料調漲，帶動許多民生用品也紛紛喊漲，據行政院主計處統計資料顯示2022年2月消費者物價指數CPI年增率2.36％。MUJI無印良品為體貼顧客需求，仍堅持提供給顧客品質優良且價格合理的生活用品，今年18週年生日慶，再次宣布近350支商品實施「新價格」，平均降幅約25％。

除了希望藉由合理的商品價格讓民眾更容易購買，也在每次的檢視過程中確保製程做到友善環境、供應者與顧客，同時確保商品品質，希望為顧客的日常生活帶來助益，陪伴大家共度好感生活。

其中衣料服飾中有機棉手帕降幅達54％，4月新上市的亞麻水洗襯衫降幅亦有33％，而家具織品新品亦有47％～67％不等降幅。

而家用品、文具用品包括不鏽鋼、塑料材質等商品亦有二成以上的降幅。

無印良品強調，這也是2018年以來，台灣無印良品第8次宣布調降商品價格，5年來總計超過4,100項商品降價，今年MUJI無印良品特別從中挑選十樣精選商品，希望讓良質與良值兼具的好商品更容易入手，成為消費者天天都能使用的生活道具，包括有機棉T恤、懶骨頭沙發、亞麻襯衫、撥水加工休閒鞋、化妝水、壓克力冷水筒、年輪蛋糕、鋁製衣架、印度棉室內拖與PP盒等。