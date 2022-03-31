縣長徐耀昌、農糧署北區分署長王安石等人到場共襄盛舉。（李京昇攝）

苗栗縣農會與聯合大學31日上午在縣府大廳簽訂合作備忘錄，將攜手提供快速優質且便宜的農產品農藥殘留檢驗服務，盼推廣友善安全的農業環境。

聯大農藥檢測中心主任劉鳳錦說， 校方5年前成立農藥檢測中心，利用液相層析串聯質譜儀、氣相層析串聯質譜儀、氣相層析火焰光度偵測器等高階分析儀器，進行衛福部食品藥物管理署公告的檢驗方法，提供農產品381項農藥列留檢測服務。

他表示，檢驗項目分3大類，第1類是新鮮的葉菜類、水果類，第2類為無穀農產品像是黃豆、綠豆，第3類則是加工乾燥農產品包括葡萄乾、茶葉等項目，費用3600到4500元不等，縣農會合約對象以及苗栗縣農民來檢驗，至少都會有7折的折扣。

聯大校長李偉賢表示，聯大農藥檢測中心從場域規畫、建置儀器、人員訓練、通過認證至正式營運耗時5年以上，今天結合縣農會推廣有機無毒農業，針對農產品藥物殘留進行檢驗分析，不僅為民眾的食安把關，也讓農民減少到外縣市檢驗成本，提升農產品市場競爭力。

苗栗縣農會理事長陳怡樺說，苗栗是農業大縣，擁有豐富的農產品，苗縣審認通過的友善環境耕作面積達456公頃、有機面積472公頃，產銷履歷面積862公頃是北台灣第1名，不過缺乏農藥檢測的完整能力，在與聯大簽訂合作備忘錄後，縣農會將透過各鄉鎮農會宣導推廣農產品接受檢驗的措施，以提高農戶送檢意願，並彙整願意送檢驗的農戶資料，交由縣農會派員採檢、送驗。

縣長徐耀昌指出，聯大農藥檢測中心已正式取得財團法人全國認證基金會測試實驗室認證，具有公信力，在簽訂合作備忘錄後，將由縣農會採樣送驗，聯大農藥檢測中心提供惠的檢驗價格及快速優質的檢驗服務，落實農產品安全管理措施，讓消費者吃的安心、放心，增加農民收益。

這項簽約儀式，由聯大校長李偉賢與縣農會理事長陳怡樺簽訂合作備忘錄，縣長徐耀昌、農糧署北區分署長王安石、縣議員張佳玲、徐筱菁、公館鄉長曾美露、苗栗農改場長呂秀英、縣府農業處長李乙廷、各鄉鎮農會理事長、總幹事等人皆到場見證。