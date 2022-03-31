美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民隊的球迷有理由懷疑球隊2022賽季的表現，經過今天（31日），他們多了29個理由對國民沒信心。國民隊在春訓熱身賽8比29不敵聖路易紅雀，紅雀隊也寫下球隊從1996年來熱身賽單場最高分紀錄。

國民先發投手桑契斯（Anibal Sanchez）和中繼投手卡瓦利（Cade Cavalli）都是掉10分自責分，而紅雀隊只有3、5、7局沒有得分，其他局數都有分數進帳，8局上更是海灌15分。

在MLB國家聯盟131年歷史，紅雀隊例行賽單場最高分是28分，於1929年對費城費城人締造，至於從1996年開始計算的紀錄，紅雀隊熱身賽之前單場最高分是18分。

紅雀隊整場比賽敲出26支安打，比國民隊多了14支，而重返紅雀隊的42歲球星普侯斯（Albert Pujols），回歸聖路易的首場賽事就有安打演出，3打數繳出1安打。