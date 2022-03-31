弘光科大舉辦櫻花藝術季，學生手作染布。（弘光科大提供）

弘光科大舉辦櫻花藝術季，學生體驗穿日式浴衣。（弘光科大提供）

弘光科技大學校園內的南洋櫻花3月盛開，學生會運用校園美景連續3天舉辦「櫻櫻美代祭」櫻花藝術季活動，將校園布置的猶如日本櫻花祭典一樣熱鬧；現場設有3尺高的戀愛神社，掛滿日式燈籠，還有浴衣體驗、染布、日式茶道、狐狸面具彩繪等，讓師生不用出國就能體驗濃濃的異國風情。

活動總召陳嘉玲說，學校創校時種植別名南洋櫻花的羊蹄甲3月盛開，兩旁種植的杜鵑也同時期綻放，成為季節性的限定景點；每年學生會皆舉辦相關櫻花祭活動，讓師生共襄盛舉。這兩年受到疫情影響，國人無法出國到日本賞櫻，校方特擴大活動舉辦，把日本櫻花文化季內容融入活動中。

陳嘉玲指出，往年櫻花祭活動只有1天，今年要讓更多人響應特延長為3天，晚上也掛起燈具賞夜櫻。每個活動攤位前面擺上文化立牌，上面印製著QR CODE，讓參加活動者使用手機掃描，便能知道攤位的文化與歷史淵源，「只要捐出1張以上發票便能免費參加，發票全數捐給社福團體能玩又可做公益！」

為讓活動更融入文化氣息，學生會事前發放30個日式燈籠，讓弘光附設幼兒園小朋友進行彩繪，把活動會場布置成日式風格；穿著日本浴衣的學生手上拿著扇子、日式鼓等，在校園內遊行，還有日式祭典的虎舞表演等，像是中國舞龍舞獅一樣的熱鬧。

弘光的學生參加非常踴躍，尤其體驗穿著浴衣時，還有化妝品應用系、美髮造型設計系的學生協助梳妝，吸引同學預約排隊，穿上浴衣後在校園內穿梭拍照，還到校園內各景點拍照打卡；學生們說：「主題系的活動內容很豐富，讓人感覺校園處處是景點。」