新北今新增27例。(新北市衛生局提供)

新北今新增27例，中和某公寓大樓相關5例、樹林科技廠相關15例、桃園舞蹈教室相關1例、基隆案相關3例、三重業務員相關、永和家管用餐群聚、台中婚宴各1例，居住地分布在中和、樹林、三重、土城、三峽、板橋、汐止、萬里區。

新北市長侯友宜表示，今新增7例，中和機動篩站30日檢出959人，篩檢出5例，與樹林科技廠相關2例，2人為朋友，因為看到公布足跡與案22692的超商足跡重疊前往採檢，PCR皆為陽性，案23395是20多歲男性，外縣市軍校生，已完成2劑疫苗接種， Ct值24，居住地三峽區。案22396是20多歲女性，已完成2劑疫苗接種，Ct值16，居住地三峽區。

另板橋海山國小今天新增1名學生確診，目前中央還沒給案號，將算在明天個案中，目前海山國小及安親班共匡列146名接觸者、居家隔離89人，該班級停課10天，4月11日復課。

侯友宜說，中和景福機動篩檢站加開4月1日下午跟晚上，呼籲民眾踴躍去採檢，另65歲以上長者施打疫苗，除中央的500元超商禮券，新北再加碼500元超商禮券。

新北市衛生局說明，與中和某公寓大樓相關7例，其中機動篩檢站再篩出5例，Ct值從13到19，疫調匡列相關接觸者共5人、居家隔離5人。與樹林科技廠相關案13人，共新增13例陰轉陽個案。

與基隆相關案3人，案23399，女性，20多歲，已完成2劑疫苗接種，為基隆市房仲確診案23287接觸者，30日採檢PCR陽性，Ct值，收治專責病房隔離治療，居住地萬里區。案23379，男性，60多歲，已完成2劑疫苗接種，有基隆活動史，30日自行前往基隆市採檢站採檢，PCR陽性，Ct值14，居住地汐止區。案23510，女性，40多歲，已接種2劑疫苗，有基隆小吃店足跡，31日採檢PCR陽性，Ct值待查，居住地中和區。3例共匡列相關接觸者共5人、居家隔離5人。

與台中婚宴相關1人，案23511，女，50多歲，已完成2劑疫苗接種，與北市案23266及基隆案23277一同參加26日台中婚宴，30日遭匡列居家隔離採檢PCR陽性，Ct值14.28，居住地板橋區。匡列接觸者3人、居家隔離1人。

與桃園舞蹈教室相關案1人，案23384，女性，36多歲，已完成2劑疫苗接種，外縣市舞蹈室教師為，為案23275及桃園案23258的接觸者，29日採檢PCR陽性，Ct值14.53，收治專責病房隔離治療，居住地板橋區。匡列相關接觸者123人、居家隔離3人。

與永和確診案23076相關1人，案23398，男，70多歲，已完成2劑疫苗接種，因為與案23076的24日、25日北市餐廳足跡重疊匡列為自主健康管理，採檢PCR陽性，Ct值13，居住地汐止區；與三重確診案22839相關1人，案23504，女，30多歲，已完成2劑疫苗接種，為案22839的同住家人，28日匡列居家隔離採檢PCR陰性，31日居隔期間再採PCR陽性，Ct值待查，居住地三重區。