新加坡政府自2022年4月1日起簡化旅客入境流程，已完整接種疫苗的旅客搭乘新加坡航空或酷航，抵達後不需採檢及檢疫隔離即可入境。新加坡航空表示，預估今年4月客運運能達到疫情前的57％，航點將恢復到疫情前的7成以上。

新航與酷航航班全面開放訂位，目前共提供由35個國家/地區的97個航點飛往新加坡的服務。適逢新加坡航空歡慶飛台55周年，新航台灣分公司總經理蔡建華表示，公司將持續投資在台灣的業務及人才。

新航為歡慶飛台55周年，4月1日至21日推出「購票享5重優惠再抽5大好禮」活動，從台灣出發飛往新航集團全球航點的8折優惠票價，經濟艙來回新加坡1萬3038元起、紐澳1萬7678元起、南非1萬8858元、歐洲1萬9478元起等，還可享有選位費及預購托運行李55折、KrisFlyer會員55％額外紅利哩程等，期間購票還可抽5大好禮，有機會賺回機票費用、獲得機票抵用券及限量福袋。

新航表示，為讓旅客在這個充滿變數的期間可以安心購票，購票旅客於2022年5月31日前可無限次免手續費更改訂位，2022年5月31日之後可以免費更改訂位1次。

目前新航有每日1班往返新加坡與台北之間，提供前往新加坡或在新加坡樟宜機場轉機的客運和貨運服務。4月1日起，新加坡開放所有旅客入境新加坡，不限國家或地區，只需要有完整疫苗接種證明和出發前2天的陰性檢測報告，在抵達後不需要接受檢驗和隔離就可以自由活動。

包含台灣出發的所有旅客不需疫苗接種證明可於新加坡樟宜機場轉機前往新航和酷航的全球航點，惟仍須符合最終目的地的入境防疫規定。

新航指出，集團在疫情爆發之後首次出現季度獲利，2021年第4季淨利為8500百萬新幣（約新台幣17.9億元），主要受惠於轉機及貨運市場強勁需求。

新航表示，樂見最新的新加坡入境簡化措施，讓新加坡重回世界級旅遊目的地及航空樞紐的目標，促使旅客休閒旅遊、與親友團聚，也支持商務旅遊需求。