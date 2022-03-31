嘉義市區鐵路高架化計畫工程，今舉行嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮，由交通部政務次長胡湘麟擔任主祭官。（呂妍庭攝）

嘉義市區鐵路高架化計畫工程，今舉行嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市區鐵路高架化計畫工程，今舉行嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市區鐵路高架化計畫工程，今舉行嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠拿剪報給交通部政務次長胡湘麟，再度請中央正視，兌現2004年陳水扁總統承諾，全額補助嘉市鐵高自籌款。（呂妍庭攝）

嘉義市區鐵路高架化計畫工程，今舉行嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮，動土典禮上，不只嘉義市長黃敏惠再度請中央正視，兌現2004年陳水扁總統承諾，全額補助嘉市鐵高自籌款，另代表嘉義縣長翁章梁出席的副縣長劉培東也提及，嘉縣民雄鐵路高架化正在整體規畫中，但縣府要自籌20多億元，希望交通部能比照其他縣市前例，思考在經費中予以協助。

今舉行「C612標嘉北車站、嘉義車站及北回歸線車站動土祈福典禮」，工程經費71.2億元，工程範圍包含嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線平面車站等3座車站工程，其中嘉義車站將改建為2島式1岸壁式月台共5股道的高架車站，並保留嘉義舊站、森鐵月台、舊軌道、鐵道倉庫等設施，未來嘉義高架車站完工營運將成為中南部地區主要交通樞紐。

由於部分工程在夜間施工，今包括鐵道局長伍勝園、立委王美惠等人都特別針對工程噪音可能影響民眾，先向民眾致歉，交通部政次胡湘麟也要求鐵道局要特別注意工程施作情形。

黃敏惠除期待工程早一點完工，也再次針對自籌款部分向中央喊話，黃敏惠表示，地方財政困難，還得負擔龐大配合款及自償性經費，會排擠其他市政預算，嘉市各界非常期待中央能兌現全額補助承諾，因此再次訴求，請中央兌現陳水扁前總統到嘉市向市民宣示中央全額補助的承諾。

不過黃敏惠也強調，雖然期望中央能全額補助，為了工程順利推動，市府該負擔的自籌款皆如期支應，至6月底要付出11億元。

劉培東也說，民雄鐵路高架化工程尚在整體規畫，但鐵道局指嘉縣要自籌款20多億，因嘉市高架化的調度場在水上，希望能比照屏東高鐵規畫延潮州的案例，希望交通部能思考嘉縣的財力，在工程計畫未定案前，將自籌款經費納入考慮。

面對縣、市政府不約而同提到自籌款補助，胡湘麟表示，針對嘉市鐵高經費問題，鐵道局曾釐清過去一些事情，「政府的承諾一定會做」，但有一些問題是政府必須要考慮，正面回映黃敏惠、劉培東，「會盡量來處理」。