台中市府31日下午召開防疫記者會，衛生局指出，26日在「台中國家歌劇院5樓VVG餐廳-自助式婚宴」舉行，參加婚宴的賓客，已掌握確診者中有3人在台中住宿，分別在林酒店（案23277）、台中鳥日子飯店（案23266、案23268），市府已要求休業一天落實清消，確診者入住房間靜置3天後清消，經觀旅局複查後才能開業。

衛生局指出，因VVG婚宴餐廳未確實落實實聯制，手寫實聯制資料中有許多參與者無聯繫方式，導致聯繫及匡列採檢耗時，影響疫情防治，衛生局將針對業者未落實實聯制部分，依《傳染病防治法》第70條第1項裁處1萬5千元罰鍰。

市府已持續針對確診個案足跡點林酒店森林百匯自助餐、VVG婚宴會館、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞等調查。另三井outlet、西屯菜市場、太平三汀山、Honda大里廠、小貝果托嬰中心、空也素麵食、草悟道漢默斯、南屯想咖啡、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等足跡點，足跡點全面清消中。衛生局也將針對3月26、27日有進出相關場所民眾寄發超過3萬6000筆「細胞簡訊」，請民眾自主檢測。

衛生局指出，台中市自即日起至4月6日於澄清醫院中港分院（側門採檢站）、林新醫院（惠中路大門口）、台中醫院（急診篩檢站）、澄清醫院平等院區、童綜合醫院、台中榮總開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。