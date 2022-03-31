基隆市仁愛區南榮國中學生確診（案23129），個案自述日前曾和二信高中確診學生打球，因此基隆市長林右昌昨（31日）下令，全市打籃球場域全面關閉3天。消息曝光有網友覺得很傻眼，認為基隆廟口、崁仔頂漁市場應該更危險反而不封，開嗆「難怪防疫爆光光」貼文引起熱議。

一名網友在PTT上發文表示，基隆市長林右昌宣布封球場，主因是疑似國中生群聚籃球場感染，明明感染源還在釐清中，而且基隆最危險的地方應該是會聚集人潮的廟口夜市、崁仔頂漁市場，但基隆市長只封球場不封夜市、市場，這決定讓他覺得本末倒置，痛批「基隆封球場不封廟口夜市、崁仔頂的邏輯是？風險控管不是這樣做的吧？整天只想宣示意味的封，難怪防疫爆光光」

貼文一出引起熱烈討論，大家紛紛表示「銀河小吃店就在廟口，不封的邏輯在哪？」、「要防堵不禁內用，禁什麼籃球場，笑慘」、「對啊，最危險的是廟口，竟然無視」、「沒有完整規劃，哪裡痛醫哪裡」、「廟口夜市多少票？籃球場多少票？」、「沒有邏輯，只有選舉考量」。

還有許多網友點名桃園市長鄭文燦「我們文燦就是這樣封住桃園疫情的，基隆效法一下怎麼了嗎」、「當初桃園拆籃框的成效，大家有目共睹」、「再講要拆籃框了」、「基昌效燦」。