AIHPC是發展AI高效能運算的利器，為分享最新AIHPC技術、應用和趨勢，台灣智慧雲端(台智雲)攜手台灣大哥大、NVIDIA共同舉辦第一屆 「AIHPCcon 台灣AI超算年會」，展示TWCC新護國神「杉」──台灣杉二號超級電腦的高速運算效能和技術。活動聚集各大產業菁英、AI技術開發者、資料科學家，邀請台灣雲端物聯網產業協會理事長李世光、華碩電腦副董事長徐世昌擔任開場貴賓，並由華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟分享AIHPC最新科技趨勢，協助企業快速掌握AI數位發展商機。

華碩電腦副董事長徐世昌表示，「台智雲具備在地營運、技術自主的數位基礎建設，布局以AI驅動Web3.0的大數據、區塊鏈、元宇宙等應用。期待台智雲能成為AI領域的Foundry，發揮AIHPC最大效益，讓產業與新創夥伴的AI發展能量可獲得更強勁的資源，成為台灣產業創新升級的重要推手。」

2021年成立的台智雲團隊，透過台灣杉二號提供產業最大的AIHPC高速算力與各種雲平台工具，協助跨節點高效能運算、快速執行大規模的應用程式，並可與5G、區塊鏈等串連高速發展，具備安全、高效能、低門檻、ESG節能減碳等優勢。台灣產業當前面臨的諸多挑戰，如系統效能與開發環境的高速運算需求日增、龐大的資料持續累積等，皆可運用AIHPC來克服，從而加速各領域的AI新創發展，實現AI產業化、產業AI化的進程。

本屆台灣AI超算年會提供「AIHPC平台工具」、「混合雲及5G服務」、「產業用戶分享」專場，規劃技術領域、商機應用等豐富的演講主題，並邀請數位轉型大師詹文男博士擔任論壇主持人，與產業/學研代表探討AIHPC超算應用的商機新浪潮，分享前瞻科技的多元串連與整合。AIHPC架構有助於產業的AI導入與商機發展，AIHPC服務只是起點，未來可結合科技趨勢5G、區塊鏈、元宇宙發展等多元應用，為業界帶來更多創新能量。