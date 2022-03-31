自2020年新冠病毒爆發以來，本來抗疫還算有成的韓國，從2022年元月底以後就立馬變了個模樣，當地確診者每日呈倍數增加，3月中甚至一度還超過60萬大關。相反地，韓國政府不再緊縮社交禁令，民眾也爭先恐後出國遊玩，旅遊業者的業績也出現井噴式成長。

報復性出國旅遊，這個詞目前在韓國很夯。在新冠疫情這兩年中，受限不能盡情出國遊玩的韓國民眾，依規定打完疫苗之後，爭先恐後地加入報復性旅遊的行列。

韓國人這波出國高峰期是在21日，當日韓國政府基本上取消了完整接種者，還需要7天的強制隔離。其實需要關7天抗疫規定，早在2021年暫停實施過，但在2021年12月韓國Omicron變種病毒肆虐下，這項嚴苛檢疫政策又重新施行。

除了韓國，包括新加坡、日本、澳洲以及紐西蘭等，都是國內疫情愈增溫，抗疫規定反而有愈鬆綁趨勢。以韓國來說，當地民眾認為Omicron病毒的致命力不若Delta那樣大，加上Omicron傳染力高，染疫已經變得無法避免，乾脆心一橫就出國旅行去吧。

根據韓國最大行動通訊業者SK Telecom的電商資料，從11日當地政府放寬抗疫規範後的兩星期內，韓國國外機票銷售業績年增超過8倍。其中，韓國飛夏威夷、塞班島、關島、歐洲以及東南亞地區暴多，因為只要提供新冠疫苗接種證明或檢測採陰的話，就不需要隔離被關。

另外，塞班島以及關島都與韓國簽訂旅遊泡泡協議，提供遊客免費篩檢，若不幸採陽，甚至不需要自己出隔離費用。同時，在塞班島內遊玩的韓國國民，可以拿到100美元旅遊獎勵金。除了可省下一點旅遊費用外，塞班島上的觀光業者也可增加營收，真是一舉兩得。

韓國大型網路購物業者Interpark統計，跟2021年同期相比，3月11日至22日期間，大洋洲地區的航班預訂數量狂增3.24倍，東南亞增2.68倍，歐洲也增2.62倍。

27日，韓國CJ集團在短短70分鐘內，就賣出創新高紀錄，共5,200個夏威夷旅遊套裝行程。CJ表示，夏威夷行程熱銷90億韓元之後，同樣在1小時左右，也湧入2,800筆訂單要去西班牙，以及義大利，營業額粗估有150億韓元，約1241萬美元。

另外，在日本方面，雖尚未大開國門迎接國際觀光客，不過已將商務等旅客的入境隔離期，從7天縮減至3天，並暗示將進一步鬆綁旅遊禁令。因此，有許多韓國民眾趁現在日圓走貶時，多換一些日幣，待日本真正解禁後可好好去血拚一番。