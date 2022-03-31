國內本土疫情自周日（27日）起至今，累計確診293例，寫下去年5月以來新高。眼看清明4天連假即將到來，網路上已湧現「這時候還要出去玩或聚餐嗎」質疑聲浪。網友認為，在最重要的關鍵未宣布前，大家肯定跑出去玩，「國道5號絕對狂塞」。

27日爆發83例本土個案，不過其中52人為大潭電廠移工群聚，還有理由說得過去；結果昨天56例、今天87例（今年新高），連指揮官陳時中都坦承疫情亂、多、散，社區感染危機迫在眉睫。

「所以我就問，國5還會塞車嗎」，有網友在PTT發文，他已規劃周日出遊，但今天爆量87例、5天下來近300例，覺得應該會有人改變行程吧？高速公路是不是就不會塞車了。

「想太多，明天下午就開始塞了」，其他網友說，根據連假經驗，假期前一天下午就會看到車潮，雖然清明節很多人單純掃墓祭祖，不過也是有拜完就跑出去玩的人，「誰知道收假後會不會變嚴？當然先玩爆」、「沒塞車才奇怪吧」。

網友強調，連陳時中都喊「Omicron不會調整分級」，可見與病毒共存已是政府只能低調做不能大聲講的政策方向，否則早就升級了，還會拖到現在嗎？