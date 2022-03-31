受到俄烏戰爭與美國聯準會恐加速升息利空，美股今年來一度大跌超過一成，根據常被用來做為市場多空訊號的美銀牛熊指標(the BofA Bull & Bear Indicator)，於3月24日首次出現自新冠疫情以來的買進訊號，跌至2.0的超賣水準，意味著未來美股有可能出現強力反彈表現。

「元大S&P500」ETF研究團隊表示，美銀牛熊指標由美國銀行所編製，綜合考量包括避險基金多空部位、信用利差、個股漲跌家數比例、股債資金流向等市場因子。這項指標使用 0~10 的數值表示市場當前的氣氛，當指標數值處於 0~2 的綠色區間，代表市場情緒過度悲觀，股市可能已經超跌，投資人反而應該逢低佈局。

過去5年以來，僅有3次美國銀行牛熊指標出現買進訊號，事件分別來自2019年1月和2019年8月的美中貿易戰，以及2020年3月的全球新冠疫情爆發。統計這3次S&P 500指數在買訊出現後的3個月、6個月和1年績效，均出現上漲的表現，平均報酬率分別為19.09％、24.35％和40.22％。其中在2020年3月後的1年期表現甚至高達67％。受到連番利空影響，這次美銀牛熊指標再度回到2.0的超賣區，參考過去經驗，有機會是再次布局S&P 500指數相關ETF產品的很好時點。

根據標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)最新報告，去年有79％的美國主動管理的大型股基金表現落後於S&P 500指數，也是連續第12年落後。由於許多美國主動型基金的表現，長期落後於S&P 500指數的漲幅，也有越來越多台灣投資人選擇以被動投資的方式，將資金投入追蹤美國大盤指數的ETF。

以國內目前唯一一檔追蹤S&P 500指數的元大S&P 500(00646)為例，在3月28日規模就突破100億元，最新受益人數也來到2萬人(截至3/25)，今年以來大增5千多人，顯示有許多投資人把握這波美股難得的修正機會，積極進場抄底。S&P 500指數在過去10年的年化報酬率達到14.8％(截至3/28)，過去5年的年化報酬率更高達16.2％(截至3/28)，S&P 500指數長期優異的報酬率，也是吸引台灣投資人逢低搶進的主要因素。

「元大S&P500」ETF研究團隊表示，美國目前大多數據都顯現美國經濟仍處於良好的健康狀態，而最被市場關注的通膨議題，從平均時薪來看，工資上升壓力有減輕狀況，沒有出現失控，且勞動力參與率回升，有機會緩解供給問題，都有助於未來通膨的回落。由於股市已大部份反應聯準會預期的升息動作，而今年通膨可能逐漸度過最壞階段，隨之而來的通膨數字滑落，就有可能形成未來股市的支撐力道，美股有望延續3月中的上漲表現，即使再拉回測試底部，預期也會是很好定期定額加碼扣款的時點，以布局美股中長期的漲升機會。