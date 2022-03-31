移民署苗栗縣專勤隊及服務中心，日前在三義鄉勝興車站宣導植樹減碳活動，並配合新竹林管處贈送樹苗活動。（移民署苗栗縣服務中心提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署苗栗縣專勤隊及服務中心，日前在三義鄉勝興車站宣導植樹減碳活動，並配合新竹林管處贈送樹苗活動。（移民署苗栗縣服務中心提供／謝明俊苗栗傳真）

植樹節屆臨，移民署苗栗縣專勤隊及服務站日前在苗栗縣三義鄉舊山線鐵道勝興站舉辦宣導，呼籲現場民眾及新住民不要參與盜伐珍貴林木，共同守護森林。林務局新竹林區管理處並舉辦「森活的碳循」植樹節活動，現場準備了山櫻花等多種原生苗木免費贈送予現場民眾及新住民朋友帶回家栽植，共同美化環境、減碳排放，一起愛地球。

新竹林管處表示，今年植樹月以「碳吸存」為宣傳主軸，訂定「森活的碳循」做為標語，因植樹造林有助於吸存大氣中的二氧化碳，為達成COP26聯合國氣候變遷大會所協議的全球「減碳」目標，保護山林和水資源，減少碳排放，可以從植樹造林做起。

新竹林管處在現場準備了茶梅、烏來杜鵑、短柱山茶、田代氏石斑木、山櫻花等多種原生苗木，免費贈送給所有民眾，期待透過政府與居民共同合作，共同創造更美好的生活環境。民眾踴躍索取文宣及免費植栽，現場相當熱鬧，對於保護森林與植樹愛臺灣活動，相當讚許，對移民署在場宣導愛護山林的用心十分肯定。

移民署苗栗縣服務站站主任兼專勤隊代理隊長張金順表示，全民共同守護森林資源，是生態永續經營，維持良好碳循環的最佳方式。同時呼籲新住民朋友共同守護台灣森林資產，切勿受利誘而參與盜伐林木資源工作，一同加入植樹的行列，共同為地球減碳盡一份心力，如有發現山老鼠濫砍伐珍貴林木違法情事，請踴躍向林務局保林專線檢舉。