有報導披露香港特首選舉或延遲一年舉行，行政長官林鄭月娥今於記者會上回應，直至目前仍未收到任何有關通知，強調當局仍然按4月3日開展下任特首選舉提名期。

據報，選舉或在提名期展開後，宣布因疫情關係延遲一年，由本屆政府延任一年。其中原因是香港疫情仍未穩定，不利施政連貫性，中共人大常委會或於4月8日左右宣布延後選舉。另，有傳全國政協副主席、前特首梁振英已經獲得北京青睞，有望在下屆特首選戰中突圍而出。

特首選舉提名期4月3日開始，公開表態參選的人士包括李稚嘉、冼國林、蕭德良、胡世全及賴紅梅。