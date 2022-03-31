前文化部長鄭麗君成立的青平台「永續民主研究中心」，兒童節前夕公布「國人婚育意願大調查」，高達8成以上受訪民眾同意，「低薪、高房價、長工時」會讓人不想結婚、生小孩；

有27％女性「沒打算結婚」，男性為21％，顯見女性未婚受訪者對於投入婚姻有更多顧慮。

不過調查也顯示，超過9成受訪者認為，提供友善育兒環境，例如普及且費用可負擔的托育服務、給家長工時及工作地點彈性、延長托育服務時間、提供家長「喘息服務」（如臨時托育等），有助於提高生育意願。

青平台永續民主研究中心「國人婚育意願大調查」針對國內20歲至49歲民眾進行電話訪談，調查結果呼應少子化人口趨勢。已婚受訪者中有6成表態沒有生（再生）小孩打算；未婚受訪者則有超過7成5（約77％）表態沒有生（再生）小孩打算。

未婚受訪者中，有結婚打算跟沒有結婚打算各占約一半，不過女性有27％「沒打算結婚」，男性21％，結婚率偏低的可能歸因，87％同意「現在年輕人不想結婚，是因為收入太低」；83％同意「房價太高買不起房子，會讓人不想結婚」；63％同意「工作時間過長或是工時沒有彈性，會讓人不想結婚」。

生育率偏低，92％認為「現在年輕人不想生小孩，是因為收入太低」；85％同意「房價太高買不起房子，會讓人不想生小孩」；76％是「工作時間太長或工時沒有彈性，會讓人不想生小孩」。綜合來看，「低薪、高房價、長工時」，普遍被認為是影響國人結婚及生育意願的關鍵因素。

受傳統「男主外、女主內」價值觀影響，男性受訪者普遍比女性受訪者更在意「收入、房價」等經濟因素的影響。回答同意「收入太低會讓人不想結婚」以及「房價太高會讓人不想生小孩」的受訪者中，男性「非常同意」的比率，皆比女性受訪者高出5％以上。

相較之下，女性受訪者更重視工作與家庭能否兼顧，在「工時過長或工時沒彈性，會讓人不想生小孩」、「結婚會對工作或事業發展有不利影響，讓人不想結婚」，女性同意的比率，比男性多10％以上。因此女性更重視婚姻、生養小孩跟工作之間的相容性，及職涯發展與生活自由度的問題。

調查也發現，約76％認為「不想結婚與其他原因沒有關係，單純是個人選擇」，另有約70％認為「生不生小孩與其他原因沒有關係，單純是個人選擇」，顯見不少受訪者對結婚及生育議題呈現複雜的心理狀態，這些青壯年國人既感受到社會結構因素的壓力，但同時又把低結婚率、低生育率現狀理解為「個人人生的選擇」，強調個人擁有選擇的主體性。

青平台諮詢委員、彭婉如文教基金會執行長王兆慶表示，受訪者所認知的「收入」，並非僅是絕對薪資收入多寡，而是投射出「3感」，包括對婚育支出太過龐大的不安全感、感受薪資報酬分配不均的相對剝奪感，及期望向上提升但無法實現的無力感。要提升生育率，需要與擴大公共服務支持體系、改善青年勞動條件、技能訓練、職涯成長等措施一併考量。

王兆慶表示，由父母共同承擔賺錢及照顧責任，並由國家負責建構普及化的托育服務體系，透過普及化的托育釋放女性勞動力，同時鼓勵男性分擔照顧孩子責任，將有助於提高送托率，進而提升生育率，台灣可以繼續朝此方向努力。

本次「國人婚育意願大調查」，於2021年12月27日至2022年1月17日，針對20歲至49歲電話抽樣調查。總調查份數為1075份，在95％的信心水準下，正負誤差為3％以內。