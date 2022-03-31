中信金(2891)總經理吳一揆今天表示，近期債券市場出現利率倒掛，但這不一定就要以單一指標來推論經濟衰退。目前FED對通膨的掌握度不錯，市場對於通膨擔心，而導致2年和10年公債拋售湧出，預期不久後利率倒掛就會修正。此外，在台股方面，吳一揆強調，台股本益比僅15倍，元大台灣50(0050)有一半個股的殖利率逾4%，而以年化利率來看，若現金股利8月發放，4個月年化利率有12%以上。投資人可留意快速填息好股票，以銀行股為主金控受惠升息，估今年FED升息7碼，明年再升息4碼，FED利率揚升到3%，升息對金融股的利多會延續到2023年。台北股市上萬八，好的殖利率股票大家都可以關注。

而中信金財務長邱雅玲會中表示，現在是「三期」的狀態，包括一、疫情影響的末期，二是俄烏戰爭影響的中期，三是主要國家升息的初期。各國陸續開放解封，疫情有機會穩定下來，戰爭與高通膨加速央行升息，雖會影響保險投資處分獲利，但對銀行淨利息收入是有利的。中信金內部估美聯準會升7碼、國內央行會升2.5碼，中信銀利息收益可因此增加30~35億元。

邱雅玲解釋「三期」階段，首先是疫情因素，因歐美東南亞都陸續解封，除中國外，疫情對全球景氣負面衝擊已緩解，商業活動正在恢復中；其次是戰爭，由於戰爭發生的地點不是中日台韓等主要供應鍊或是西歐北美的主要消費地區，俄烏占全球經濟比重僅2%，影響有限，反而產生一些需求可彌補掉戰爭的直接損失，因此戰前景氣或是戰爭位置或需動員物資等，內部認為對全球經濟影響不一定都是負面的。但是戰情對於加速通膨是無庸置疑。第三是升息，今年主要央行貨幣政策都在抗通膨，各央行第2季升息速度只會快不會慢，中信金估聯準會今年會升息7碼，從第二季到第四季會有不同程度的升息幅度。內部估今年央行未來升息各半碼，全年升息2碼半，主要因輸入性通膨的壓力，進口物價會較貴的關係。另外新台幣走弱，台灣若沒有適度升息的話，恐讓通膨更嚴重。升息有助減緩房價的膨脹等。