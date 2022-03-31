市場傳出，蘋果合作夥伴日本NAND型快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）因原物料受到

污染，導致記憶體供應減少，蘋果正尋求iPhone記憶體晶片的新供應商，其中包括大陸長江存儲，可能成為大陸第1家打入蘋果鏈的記憶體廠，陸廠晶片可能用在iPhone SE等較低階手機，而且是韓廠以外的備援選項。

美國財經媒體引述知情人士報導，今年2月鎧俠發生汙染事件後，損失一批訂單，蘋果正考慮擴大晶片供應商名單。蘋果正在測試長江儲存生產的NAND快閃記憶體樣本。蘋果與長江儲存商談合作已討論好幾個月，但至今仍未做出最後決定。

報導指出，現階段測試和討論，並不能確保蘋果會向長江存儲採購晶片。目前還不清楚這家陸企能否讓蘋果信服，因為長江存儲的技術至少落後一個世代，最多只能當蘋果主要供應商海力士、三星之外的備援選項。

知情人士透露，即使長江存儲的記憶體晶片符合蘋果要求，預期可能用在iPhone SE等較低階手機。對此，長江存儲和蘋果均拒絕發表評論。

CINNO Research 半導體事業部總座Elvis Hsu向陸媒表示，蘋果手機記憶體晶片目前主要供應商為韓國SK海力士和日本鎧俠。如果長江存儲能夠打入蘋果供應鏈，代表中國大陸記憶體晶片技術發展已受到國際上的認可與肯定。