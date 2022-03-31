大陸混血滑雪女將谷愛凌擁有極高人氣，在今年北京冬奧受到全球矚目，最後成功拿下2金1銀完美成績。而除了高超滑雪技術，她中美混血亮麗外表和性感身材更是一大亮點，瞬間讓她成為媒體寵兒，近期她就為全球知名時裝雜誌《Harper's Bazaar》(哈潑時尚)拍攝一組美照，成為該雜誌最年輕封面女郎。此外她也在《Marie Claire China》、《L'OFFICIEL》中展現與眾不同的自己。讓我們來欣賞這一系列「超模等極」美照吧！