圖集》谷愛凌登全球時裝雜誌封面 絕美身線媲美超模 16:012022/03/31 中時新聞網 林暐立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 谷愛凌為時裝雜誌拍攝美照(圖片來源：谷愛凌IG/eileen_gu_) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸混血滑雪女將谷愛凌擁有極高人氣，在今年北京冬奧受到全球矚目，最後成功拿下2金1銀完美成績。而除了高超滑雪技術，她中美混血亮麗外表和性感身材更是一大亮點，瞬間讓她成為媒體寵兒，近期她就為全球知名時裝雜誌《Harper's Bazaar》(哈潑時尚)拍攝一組美照，成為該雜誌最年輕封面女郎。此外她也在《Marie Claire China》、《L'OFFICIEL》中展現與眾不同的自己。讓我們來欣賞這一系列「超模等極」美照吧！ 在 Instagram 查看這則貼文 Eileen Gu 🖤🌈🧊🐲（@eileen_gu_）分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Eileen Gu 🖤🌈🧊🐲（@eileen_gu_）分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Eileen Gu 🖤🌈🧊🐲（@eileen_gu_）分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Eileen Gu 🖤🌈🧊🐲（@eileen_gu_）分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Eileen Gu 🖤🌈🧊🐲（@eileen_gu_）分享的貼文 在 Instagram 查看這則貼文 Eileen Gu 🖤🌈🧊🐲（@eileen_gu_）分享的貼文 台北亞洲同志運動會 宣傳大使南下高雄向田徑界請益 全中運》楊俊瀚任代言人 鼓勵參賽者拚出佳績 #超模 #時裝雜誌 #谷爱凌 #北京冬奧 #美照 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用鏡頭看台灣》2022臺北時裝週AW22 伸展台上大秀永續機能與時尚 22:072022/03/24 生活 虛擬鄧麗君登臺北時裝週 04:102022/03/29 娛樂新聞 徐若瑄賞臺北時裝週挑戰袍 04:102022/03/25 娛樂新聞 銀髮族是台版「創造安娜」詐騙對象！10招教長輩守住辛苦錢 07:092022/03/26 健康 學生手機「特效濾鏡」延伸時裝走秀 驚艷全場 17:382022/03/28 生活 冷凍空調設備展 徵展 04:102022/03/28 產業特刊 徐若瑄用「這首歌」回應宏蕾婚變 曝在臺北時裝週挑巨蛋戰服 20:102022/03/24 生活 2022臺北時裝週《PROJECTbyH.》討論熱度最高！宛如黑盒子劇場般的演繹方式 讓看秀也有新體驗！ 23:132022/03/29 生活 Hsiang勇闖倫敦時裝周 一天5場試鏡甘之如飴 04:102022/03/31 時尚消費 保護力下降 第4劑疫苗要打嗎？泰國、新加坡實打數據 04:132022/03/29 健康 伊林名模Hsiang 勇闖倫敦時裝周 一天五場試鏡不喊累 22:262022/03/30 消費 177cm超模透視洋裝裡面全裸 強光下「雙峰弧線」被看光 15:342022/03/22 娛樂 黃子佼2022臺北時裝週走透透！出席PROJECTbyH.坦言：「這是今年最讓我心跳加速的一場秀」！ 22:372022/03/29 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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