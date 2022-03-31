影》高雄港司機遭「夾殺」慘死 曾回頭看3秒後仍遭撞（洪浩軒翻攝）

高雄港70號碼頭今年1月發生一起2輛貨櫃車「夾人致死」事件，當時前車駕駛站在車尾外頭與他人說話，突遭後方貨櫃車撞上，當場被夾在2車中間後倒地失去意識，送醫不治；而後車駕駛疑似是打瞌睡，事發一度受困駕駛座，被救出後意識清楚沒送醫，事發影片如今曝光嚇壞不少人，全案目前已進入司法階段。

影片中，該名司機員站在貨櫃車後，與另名司機說話，過程中還曾回頭看向後方，就被後方的貨櫃車撞上，當場夾在2車之間，肇事車頭與另名司機幾乎是擦身而過，相當駭人；被夾擊的司機後來直接倒在地上無意識，送醫後不治；後方車的擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，車上吳機一度受困駕駛座，脫困後意識清醒並拒絕送醫。

高雄港1月發生2輛貨櫃車「夾人致死」事件，當時前車駕駛站在車尾外頭與他人說話，突遭後方貨櫃車撞上，當場被夾在2車中間後倒地失去意識，送醫不治。（翻攝照片）

高雄港務消防隊1月20日上午接獲報案稱有2台貨櫃車在70號碼頭發生車禍，出動5車9人前往車禍救助，警方初步調查為前方邱姓駕駛因故下車到車後方，後方車輛吳姓駕駛剎車不及追撞上，造成邱姓司機被夾，當場無生命跡象。據傳吳姓駕駛是在打瞌睡，才造成車輛打滑爆衝。

事後該名邱姓司機由救護車送往阮綜合醫院急救，但遺憾的是送醫後宣告不治，而後方車車頭毀損，擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，車上吳姓司機也一度受困駕駛座，由消防員協助脫困，脫困後意識清醒且生命徵象穩定，拒絕送醫，後續由港警處理。