卑南族傳統刺繡工藝師林賢華致力推動工藝傳承。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民族部落大學31日於原住民族文化創意產業聚落成立「校本部」。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民族部落大學31日於原住民族文化創意產業聚落成立「校本部」。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民族部落大學31日於原住民族文化創意產業聚落成立「校本部」。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民族部落大學31日於原住民族文化創意產業聚落成立「校本部」。（蔡旻妤攝）

卑南族傳統刺繡工藝師林賢華多年來致力於推動工藝傳承，擔任部落大學講師已有6年。她說，現今資訊時代大家各忙各的，傳統農閒時大家相聚做手工藝景象已不復見，期望藉由部落大學課程，讓部落族人或非族人能在固定的時間一同學習傳統工藝，同時讓更多人認識卑南族傳統文化。

帶著學員從認識傳統繡紋開始，一步步完成作品，林賢華表示，為避免「幾年後大家身上穿的服飾都一樣」，她會請學員將家中尚在使用的傳統服飾，或是已收藏起來的不穿的「老件」帶到課堂中分享交流，從不同的繡紋、技法中更加認識傳統工藝，也讓學員在自家服飾上找到傳承的元素，放到作品當中。

來自卑南族建和部落的林賢華自2016年起順利通過部落大學課程審核，獲聘為講師，專門教授卑南族傳統刺繡工藝。她指出，歷屆除了自身和鄰近部落族人報名外，也開放部分非原住民族學員參加，而這些多數是嫁到部落的婦女，或是到部落服務的碩士研究生等，藉由課程更進一步認識部落與文化。

林賢華說，如今資訊時代大家都各忙各的，早年老人家農閒之餘，坐在一起刺繡的景象已不復見，她感謝部落大學讓她有機會在部落開課，藉由課程時間，讓大家能夠像過去齊聚在一起，學習並傳承傳統工藝。